PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Pfarrbücherei

Mechernich-Kommern (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (11. November), 17 Uhr, bis Mittwoch (12. November), 14.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Pfarrbücherei in der Straße "Kirchberg" in Mechernich-Kommern. Durch Aufbrechen der Eingangstür gelangten die Unbekannten in das Gebäude. Im Gebäude wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Zum Diebesgut können keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen oberen dreistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 14:00

    POL-EU: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

    Euskirchen-Rheder/Kreuzweingarten (ots) - Im Zeitraum von Montag, dem 10. November, 18 Uhr, bis Dienstag, dem 11. November, 12.45 Uhr, kam es in den Euskirchener Ortsteilen Rheder und Kreuzweingarten zu mehreren vollendeten und versuchten Diebstählen aus Fahrzeugen. In Euskirchen-Rheder wurden in der Achatstraße und in der Straße Schäferei unverschlossene Fahrzeuge geöffnet. Aus zwei Fahrzeugen entwendeten Unbekannte ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:00

    POL-EU: Auf Parkplatz mit Fahrrad gestürzt

    Euskichen (ots) - Am gestrigen Dienstag (11. November) befuhr ein 63-Jähriger aus Euskirchen um 13.40 Uhr mit einem Fahrrad den Parkplatz eines Baumarkts in der Straße "Eifelring". Der Mann fuhr mit dem Vorderrad über im Boden eingelassene, nicht mehr aktive Zuggleise und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:00

    POL-EU: 24 Felgen entwendet

    Bad Münstereifel (ots) - Im Zeitraum von Montag (10. November), 15 Uhr, bis Dienstag (11. November), 9.30 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte in Bad Münstereifel-Houverath von einem Grundstück in der Straße Mühlenberg insgesamt 24 Alu-Felgen, die teilweise bereift waren. Die Felgen lagerten auf dem Hof des Grundstücks. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren