Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Einbruch in Pfarrbücherei
Mechernich-Kommern (ots)
Im Zeitraum von Dienstag (11. November), 17 Uhr, bis Mittwoch (12. November), 14.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Pfarrbücherei in der Straße "Kirchberg" in Mechernich-Kommern. Durch Aufbrechen der Eingangstür gelangten die Unbekannten in das Gebäude. Im Gebäude wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Zum Diebesgut können keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen oberen dreistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu den Unbekannten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.
