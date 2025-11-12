PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auf Parkplatz mit Fahrrad gestürzt

Euskichen (ots)

Am gestrigen Dienstag (11. November) befuhr ein 63-Jähriger aus Euskirchen um 13.40 Uhr mit einem Fahrrad den Parkplatz eines Baumarkts in der Straße "Eifelring". Der Mann fuhr mit dem Vorderrad über im Boden eingelassene, nicht mehr aktive Zuggleise und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 14:00

    POL-EU: 24 Felgen entwendet

    Bad Münstereifel (ots) - Im Zeitraum von Montag (10. November), 15 Uhr, bis Dienstag (11. November), 9.30 Uhr, entwendeten bislang Unbekannte in Bad Münstereifel-Houverath von einem Grundstück in der Straße Mühlenberg insgesamt 24 Alu-Felgen, die teilweise bereift waren. Die Felgen lagerten auf dem Hof des Grundstücks. Der entstandene Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 14:30

    POL-EU: Verdacht des Handeltreibens mit Cannabis

    Euskirchen (ots) - Am Montagnachmittag (17.25 Uhr) kontrollierten Polizeibeamte in der Euskirchener Innenstadt einen Mann mittleren Alters im Bereich der Berliner Straße. Er führte mehrere Verkaufseinheiten Cannabis mit sich. Aufgrund der aufgefundenen Mengen besteht der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Die Drogen wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Euskirchen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren