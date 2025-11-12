Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auf Parkplatz mit Fahrrad gestürzt

Euskichen (ots)

Am gestrigen Dienstag (11. November) befuhr ein 63-Jähriger aus Euskirchen um 13.40 Uhr mit einem Fahrrad den Parkplatz eines Baumarkts in der Straße "Eifelring". Der Mann fuhr mit dem Vorderrad über im Boden eingelassene, nicht mehr aktive Zuggleise und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

