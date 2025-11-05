PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Köln

POL-K: 251105-1-K Raubüberfall auf Rollstuhlfahrer - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen 71 Jahre alten Rollstuhlfahrer am Dienstagabend (4. November) auf der Florastraße im Stadtteil Nippes fahndet die Kriminalpolizei nach zwei unbekannten Tätern.

Gegen 20 Uhr stießen die Männer den gehbehinderten Senior vor seiner Haustür auf Höhe der Franz-Clouth-Straße aus seinem Rollstuhl und entrissen ihm sein Portemonnaie. Während ein Passant zur Hilfe eilte, flüchteten die beiden Täter in Richtung des Johannes-Gisbert-Parks. Der Senior blieb unverletzt. Er kann die Täter nicht beschreiben.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229 0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

