Polizei Köln

POL-K: 251104-1-K Intensivtäter mit mutmaßlich gestohlenem Pedelec gestoppt - Festnahme

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am späten Montagabend (3. November) gegen 23.20 Uhr auf der Nürnberger Straße in Vingst einen 24 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddieb gestellt. Das von ihm geführte, erst in der Nacht auf Montag gegen 4 Uhr an der nahegelegenen Straße Gertrud-Luckner-Karree gestohlene Pedelec stellten die Beamten sicher. Ebenso wie einen Schraubendreher, den der 24-Jährige unmittelbar vor seiner Festnahme weggeworfen hatte. Die Kripo Köln ermittelt nun gegen den bereits vielfach mit Eigentumsdelikten aufgefallenen Kölner.

Wenige Minuten vor seiner Festnahme war der Verdächtige auf dem Damenrad an einer Streifenwagenbesatzung vorbeigefahren, die an der Burgstraße eine Verkehrskontrolle durchführte. Mehrfach ignorierte er anschließend die Anhaltesignale der ihm nachfahrenden Polizisten und fuhr letztlich in eine Sackgasse, wo er seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Die Beamten fanden das beschädigte Elektrofahrrad neben einem geparkten, ebenfalls zerkratzten Pkw liegend auf und nahmen den Mann in unmittelbarer Nähe fest. (cg/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell