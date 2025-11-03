PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-K: 251103-3-K 73-jähriger Pedelec-Fahrer verunglückt tödlich - Zeugensuche nach mutmaßlichem Sturz auf dem Westfriedhof

Köln (ots)

Ein 73-jähriger Kölner ist am Montagmittag (3. November) gegen 12 Uhr von einem Gärtner des Westfriedhofs mit schweren Kopfverletzungen neben seinem Pedelec gefunden worden. Der Senior starb wenig später vor Ort. Zeugen des mutmaßlichen Unfalls auf dem Friedhofsweg, der zur Westendstraße führt, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Verkehrskommissariat 2 der Polizei Köln zu melden. (cw/de)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

