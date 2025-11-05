Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Groß angelegte Durchsuchungsmaßnahme

Verdacht auf Schwarzarbeit in der Baubranche

Augsburg/Schwaben/München/Oberbayern (ots)

Über 370 Zollbeamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) überwiegend vom Hauptzollamt Augsburg sowie weiterer acht Hauptzollämter und der Steuerfahndung des Finanzamts Augsburg vollzogen heute als Gemeinsame Ermittlungsgruppe KAVIAR rund 70 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse im Raum Augsburg, München und Hannover. Unterstützt wurden sie hierbei durch Spezialkräfte des Zolls, die bayerische Landespolizei und die Bundespolizei. Grundlage ist ein bei der Staatsanwaltschaft Augsburg anhängiger umfangreicher Verfahrenskomplex gegen mehr als 30 Beschuldigte. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf besonders schwere Fälle des Sozialversicherungsbetrugs und der Steuerhinterziehung.

Die fünf Hauptbeschuldigten haben nach bisherigen Ermittlungen in einer noch unbekannten Zahl von Fällen keine bzw. zu geringe Sozialversicherungsbeiträge für ihre Arbeitnehmer abgeführt. Die vorliegenden Haftbefehle konnten vollstreckt werden. Unter anderem besteht der dringende Tatverdacht, dass sie mit Hilfe von Schein- bzw. Abdeckrechnungen Geld für die Bezahlung von Schwarzlohn generiert haben.

Zur Abschöpfung des Vermögens wurden vom Amtsgericht Augsburg Arrestanordnungen über Vermögenswerte in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro erlassen. Bisher wurden Bargeld und Schmuck im Wert von knapp 95.000,00 EUR sichergestellt. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten verschiedene Betäubungsmittel, darunter Haschisch und Crystal Meth sowie eine illegale Gaspistole. Bildmaterial, das den Verdacht des Besitzes kinderpornographischen Materials erhebt, wurde an die Landespolizei übergeben.

Um die weiteren, noch andauernden Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen, können im Augenblick keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.

