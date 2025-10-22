Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Zoll kontrolliert Barbershops in Augsburg

Augsburg/Schwaben (ots)

Gestern überprüften mehr als 40 Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Augsburg rund 40 Beschäftigte in über 20 Barbershops. Die Prüfungen waren Teil einer regionalen Sonderprüfung in Augsburg. Hierbei wurde der Zoll von zahlreichen Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sowie der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Ziel der Kontrollen waren insbesondere die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten und die Zahlung des Mindestlohns. Bei fünf Sachverhalten bedarf es einer weiteren Prüfung durch die FKS. In vier Fällen besteht der Verdacht, dass Beiträge zur Sozialversicherung nicht in richtiger Höhe gezahlt wurden. Ebenso wurden Verstöße gegen das Mindestlohngesetz festgestellt. Die Zöllnerinnen und Zöllner haben vor Ort ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei mehr als zehn Barbershops besteht der Verdacht, dass handwerksrechtliche Vorschriften, wie zum Beispiel die Meisterpflicht, nicht eingehalten wurden. Diese Sachverhalte wurden zur weiteren Prüfung an die Handwerkskammer weitergegeben.

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Zollverwaltung führt ganzjährig regelmäßig sowohl bundesweite als auch regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch, um den besonderen präventiven Charakter einer hohen Anzahl an Prüfungen in bestimmten Branchen zu erhalten. Dies ist ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

