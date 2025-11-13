PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer kollidiert mit entgegenkommenden Pkw

Schleiden-Vogelsang (ots)

Am gestrigen Mittwoch (12. November) kam es um 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Schleiden-Vogelsang zu einer Kollision zwischen einem Kradfahrer und einer Pkw-Fahrerin. Ein 48-jähriger Kradfahrer aus Belgien befuhr die Bundesstraße 266 aus Richtung Schleiden-Vogelsang kommend in Fahrtrichtung Einruhr. Ausgangs einer Rechtskurve kam er mit dem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr im Anschluss auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der Mann mit einer entgegenkommenden, 39-jährigen Pkw-Fahrerin aus der Städteregion Aachen. Der Kradfahrer stürzte mit dem Krad zu Boden und verletzte sich hierbei. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 14:10

    POL-EU: Einbruch in Pfarrbücherei

    Mechernich-Kommern (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (11. November), 17 Uhr, bis Mittwoch (12. November), 14.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zur Pfarrbücherei in der Straße "Kirchberg" in Mechernich-Kommern. Durch Aufbrechen der Eingangstür gelangten die Unbekannten in das Gebäude. Im Gebäude wurden mehrere Schränke geöffnet und durchsucht. Zum Diebesgut können keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf einen oberen dreistelligen ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:00

    POL-EU: Mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen

    Euskirchen-Rheder/Kreuzweingarten (ots) - Im Zeitraum von Montag, dem 10. November, 18 Uhr, bis Dienstag, dem 11. November, 12.45 Uhr, kam es in den Euskirchener Ortsteilen Rheder und Kreuzweingarten zu mehreren vollendeten und versuchten Diebstählen aus Fahrzeugen. In Euskirchen-Rheder wurden in der Achatstraße und in der Straße Schäferei unverschlossene Fahrzeuge geöffnet. Aus zwei Fahrzeugen entwendeten Unbekannte ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 14:00

    POL-EU: Auf Parkplatz mit Fahrrad gestürzt

    Euskichen (ots) - Am gestrigen Dienstag (11. November) befuhr ein 63-Jähriger aus Euskirchen um 13.40 Uhr mit einem Fahrrad den Parkplatz eines Baumarkts in der Straße "Eifelring". Der Mann fuhr mit dem Vorderrad über im Boden eingelassene, nicht mehr aktive Zuggleise und stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren