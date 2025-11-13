Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer kollidiert mit entgegenkommenden Pkw

Schleiden-Vogelsang (ots)

Am gestrigen Mittwoch (12. November) kam es um 14.40 Uhr auf der Bundesstraße 266 bei Schleiden-Vogelsang zu einer Kollision zwischen einem Kradfahrer und einer Pkw-Fahrerin. Ein 48-jähriger Kradfahrer aus Belgien befuhr die Bundesstraße 266 aus Richtung Schleiden-Vogelsang kommend in Fahrtrichtung Einruhr. Ausgangs einer Rechtskurve kam er mit dem Krad nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr im Anschluss auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der Mann mit einer entgegenkommenden, 39-jährigen Pkw-Fahrerin aus der Städteregion Aachen. Der Kradfahrer stürzte mit dem Krad zu Boden und verletzte sich hierbei. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

