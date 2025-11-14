PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Küchenbrand in Wohnhaus

Euskirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (13. November) kam es gegen 15.15 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Kölner Straße in Euskirchen. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befanden sich bereits alle Bewohner außerhalb des Hauses. Betroffen war eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Zweifamilienhauses. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Küche zu einem Brand, nachdem eine 51-Jährige Öl in einer Pfanne erhitzte. In der Pfanne entfachte schließlich das Feuer. Zunächst versuchte die 51-Jährige den Brand eigenständig zu löschen, das Feuer breitete sich jedoch in der Küche aus. Bei dem Brand wurden das Kochfeld sowie die Dunstabzugshaube durch die Flammen beschädigt. Die Wohnung im Erdgeschoss blieb unversehrt. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich insgesamt sechs Personen (51,11, 16, 26, 23 und 26 Jahre) in der betroffenen Wohnung auf. Alle sechs Personen wurden vorsorglich mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

