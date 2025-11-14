PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hund bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Fahrzeugführer flüchtet von Unfallstelle

Zülpich-Sinzenich (ots)

Am Donnerstagabend (13. November) kam es auf der Linzenicher Straße (Landstraße 178) in Zülpich-Sinzenich gegen 17.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Hund von einem vorbeifahrenden Auto erfasst und tödlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen war der Hundehalter am frühen Abend zwischen 17.05 Uhr und 17.25 Uhr zu Fuß mit seinem Hund auf dem Rückweg eines Spaziergangs. Im Bereich der Ortseinfahrt von Zülpich-Sinzenich muss der Gehweg kurzfristig über die Fahrbahn erreicht werden. Als der Senior diesen Bereich passierte, näherte sich aus Zülpich-Linzenich kommend ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer. Es kam zur Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem kleinen Hund. Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle. Der Hundehalter selbst blieb unverletzt. Der verantwortliche Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten fort. Laut Aussage des Hundehalters soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen weißen, etwas größeren Pkw handeln. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen bezüglich des Verkehrsunfalls mit Flucht aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum beschriebenen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

