POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Telefontrickbetrüger festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (11.04.2025) einen 30-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter" beteiligt gewesen zu sein und dabei mehrere 1.000 Euro Bargeld erbeutet haben soll. Bei dieser Masche gaben sich unbekannte Anrufer gegenüber betagten Geschädigten als Bankmitarbeiter aus und verlangten unter einem Vorwand die Bankkarte der Geschädigten, etwa um sie gegen eine neue zu tauschen. Durch geschickte Gesprächsführung benannten die Geschädigten auch die PIN-Nummern. Der Beschuldigte nahm als Abholer in der Folge an den Wohnanschriften die EC-Karten und in Einzelfällen auch Bargeld von den Senioren an sich und hob an Bankautomaten damit Geld ab. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des 30-Jährigen und Beamte nahmen ihn gegen 11.30 Uhr im Bereich der S-Bahnhaltestelle Schwabstraße fest. Der 30 Jahre alte syrische Staatsangehörige wurde im Laufe des Freitags (11.04.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits zuvor antragsgemäß erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte.

