Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 36-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (12.04.2025) einen 36 Jahre alten Mann in der Hohe Straße ausgeraubt. Der 36-Jährige war gegen 03.20 Uhr zu Fuß am Eck Lange Straße unterwegs, als die drei Unbekannten ihn zu Boden drückten. Sie durchsuchten ihn und erbeuteten über 200 Euro Bargeld und ein Smartphone der Marke Samsung. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Stadtmitte. Die Männer waren 20 bis 30 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Sie hatten alle kurz Haare, eine schmale Statur und keinen Bart. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

