BPOLI PW - GdpD POM: 6400 Euro Geldstrafe oder 130 Tage Ersatzfreiheitsstrafe - zahlungsunwilliger Pole tritt Haftstrafe an

Lubmin / Greifswald (ots) - Am Samstag gegen 22:50 Uhr wurde am Haltepunkt-Süd in Greifswald ein 19jähriger Fahrraddieb inflagranti angetroffen. Der Wolgaster versuchte ein Fahrradschloss mittels eines an einem anderen Fahrrad abgebrochenen Fahrradständers aufzuhebeln. Dieses wurde durch eine Streife der Bundespolizei beobachtet und unterbunden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden zwei Messer aufgefunden. Bei ...

