Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Frontalzusammenstoß - Verursacher unter Alkoholeinfluss

Dielmissen (ots)

Am Freitag (26.09.2025) kam es gegen 17:50 Uhr in der Rosenstraße in Dielmissen zu einem Unfall, bei dem zwei Personen in ihren Autos verletzt wurden, nachdem diese frontal miteinander kollidierten.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr eine 40 Jahre alte Frau aus der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf mit ihrem Pkw Seat die Rosenstraße, als sie einen Pkw BMW feststellte, der ihr auf der Fahrbahnmitte entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich sie nach rechts auf einen Grünstreifen aus und kam dort zum Stehen.

Dennoch kollidierte der 70 Jahre alte Fahrer des BMW frontal mit dem Seat, woraufhin beide Personen verletzt wurden. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 70-Jährigen (ebenfalls aus der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf) eine Beeinflussung von über 2 Promille.

Zur Feststellung des genauen Alkoholwertes, wurde dem Mann durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Beide Personen kamen für weitere Behandlungen in Krankenhäuser.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 35000,00 EUR geschätzt.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der Mann muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell