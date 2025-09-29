Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Raub in Wohnhaus - Maskierte Männer fordern Wertgegenstände

Holzminden (ots)

Am Donnerstag (25.09.2025) kam es gegen 18:15 Uhr in der Schlüterstraße in Holzminden zu einem Raub in ein Wohnhaus. Eine Seniorin wurde Opfer des Überfalls.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, klingelten zwei bislang unbekannte Täter an der Haustür der Dame. Nach dem Öffnen der Tür, drängten sie die Frau beiseite und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Täter suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Die beiden unbekannten Männer, die maskiert, schwarz gekleidet waren und Deutsch sprachen, suchten die genannten Ablageorte der Gegenstände auf und nahmen die Wertsachen an sich. Das Diebesgut verstauten die Täter in einer Tasche. Anschließend verließen sie das Haus fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Seniorin wurde bei dem Überfall nicht verletzt, stand jedoch unter dem Eindruck des Geschehenen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung, konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

