Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizei: Nach Tötungsdelikt in Rohrsen - Haftbefehl erlassen

Hameln/ Rohrsen (ots)

Nach einem Tötungsdelikt in Rohrsen vom Montag, 18.08.2025, zum Nachteil eines 63-jährigen Mannes, haben Ermittler der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden einen Tatverdächtigen festgenommen.

Umfangreiche Ermittlungen und Vernehmungen führten auf die Spur des beschuldigten Mannes. Dieser wurde am Donnerstag (26.09.2025) aufgrund eines zuvor von der Staatsanwaltschaft Hannover beantragten Haftbefehls festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.

Durch das Amtsgericht Hannover erlassene Durchsuchungsbeschlüsse wurden durch die Ermittler ebenfalls am Donnerstag (25.09.2025) vollstreckt. Dabei wurden im Bereich Hameln mehrere Objekte durchsucht. Hierdurch gewonnene Erkenntnisse sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Presseanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover, Frau Söfker, zu richten.

Weitere Pressemitteilungen zu diesem Fall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6099920 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6100600 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6109468

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell