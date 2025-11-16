Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Bankmitarbeiterin betrügt Seniorin - 2511060

Langenfeld (ots)

Am Montag, 10. November 2025, wurde eine 75-Jährige in Langenfeld Opfer eines Betrugs durch eine falsche Bankmitarbeiterin. Die Polizei ermittelt und warnt vor den im Kreis derzeit verstärkt auftretenden Betrugsmaschen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:30 Uhr erhielt die Langenfelderin einen Anruf von einer vermeintlichen Bankmitarbeiterin. Sie gab an, der Online-Account der Seniorin müsse aktualisiert werden - dazu müsse die 75-Jährige im Überweisungsportal mehrere Transaktionen durchführen. Die Langenfelderin kam der Aufforderung nach und bemerkte später, dass ein fünfstelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde. Daraufhin informierte sie die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Die Polizei möchte den Vorfall zum Anlass nehmen, um eindringlich vor den Betrugsmaschen der zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Girokarte an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

