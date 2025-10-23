Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall auf der A42 - Pkw stürzt Böschung hinab

Oberhausen (ots)

Am frühen Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Oberhausen gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 42 in Fahrtrichtung Dortmund alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein Pkw aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, durchbrach die Leitplanke und stürzte anschließend eine Böschung hinab. Beim Eintreffen der Feuerwehr befand sich die Fahrerin bereits außerhalb des Fahrzeugs und wurde von Ersthelfern erstversorgt. Der Rettungsdienst übernahm die weitere medizinische Versorgung und transportierte die Patientin in ein umliegendes Krankenhaus. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und führte die Bergung des verunfallten Fahrzeugs aus dem Graben durch. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A42 zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Unfallstelle wurde nach Abschluss der Bergungsmaßnahmen an die Polizei übergeben

