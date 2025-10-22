PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand mehrerer Fahrzeuge in Lirich-Nord

Oberhausen (ots)

Auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes sind in der Nacht zum Mittwoch aus bisher ungeklärter Ursache mehrere Transporter in Brand geraten. Drei Fahrzeuge brannten komplett aus. Weitere Transporter in direkter Nähe wurden durch die entstandene Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Durch den schnellen Eingriff der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere im Nahbereich abgestellte Fahrzeuge sowie auf die benachbarte Lagerhalle unterbunden werden.

Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Für die Dauer der Löscharbeiten blieb die Duisburger Straße rund zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kevin Schulz
Telefon: 0208 8585-803
E-Mail: socialmedia.feuerwehr@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

