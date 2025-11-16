PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Vermutete Brandstiftung - Smart ForTwo brennt ab 2511061

POL-ME: Vermutete Brandstiftung - Smart ForTwo brennt ab 2511061
  • Bild-Infos
  • Download

Mettmann (ots)

Am Samstag, 15. November 2025, brannte ein Smart ForTwo auf einem Parkplatz an der Straße Am Altenbruch in Mettmann. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.

Das war nach aktuellem Erkenntnisstand geschehen:

Gegen 22:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge das brennende Auto und alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer löschen konnte. Der 13 Jahre alte Smart wurde durch den Brand stark beschädigt. Die ermittelnde Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und schätzt den entstandenen Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Sie fragt:

Wer hat an Am Altenbruch in Mettmann zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren