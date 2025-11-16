POL-ME: Vermutete Brandstiftung - Smart ForTwo brennt ab 2511061
Mettmann (ots)
Am Samstag, 15. November 2025, brannte ein Smart ForTwo auf einem Parkplatz an der Straße Am Altenbruch in Mettmann. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisen.
Das war nach aktuellem Erkenntnisstand geschehen:
Gegen 22:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge das brennende Auto und alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer löschen konnte. Der 13 Jahre alte Smart wurde durch den Brand stark beschädigt. Die ermittelnde Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus und schätzt den entstandenen Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.
Sie fragt:
Wer hat an Am Altenbruch in Mettmann zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.
