POL-ME: Ford Fiesta entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2511063

Velbert (ots)

Am Samstag, 15. November 2025, wurde in Velbert ein Ford Fiesta aus dem Parkhaus eines Vollsortimenters entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 12:30 Uhr stellte eine 81-jährige Velberterin ihren 14 Jahre alten Ford Fiesta in dem Parkhaus eines Vollsortimenters an der Friedrichstraße ab. Gegen 14 Uhr bemerkte sie, dass das Auto gestohlen worden war. Sie alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Ford einleitete.

Wie der blaue Kleinwagen gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen geschätzten Wert von 3.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Friedrichstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

