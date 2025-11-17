POL-ME: Mercedes Sprinter gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2511064

Polizei Mettmann

In der Zeit von Freitag, 14. November 2025, bis Sonntag, 16. November 2025, wurde in Langenfeld ein Mercedes Sprinter entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Freitag, 14. November 2025, stellte ein 44-jähriger Langenfelder seinen acht Jahre alten Mercedes Sprinter gegen 23 Uhr auf einem Parkplatz am Orchideenweg in Höhe der Hausnummer 1 ab. Am Sonntag, 16. November 2025, bemerkte er gegen 11 Uhr, dass das Fahrzeug gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Mercedes einleitete.

Wie der weiße Sprinter gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen geschätzten Wert von 15.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit am Orchideenweg etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

