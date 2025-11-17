Polizei Mettmann

POL-ME: Autobrand mit unklarer Ursache: Polizei ermittelt - 2511068

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagabend, 14. November 2025, geriet in Mettmann ein geparktes Auto aus noch unbekannten Gründen in Brand. Zwei weitere Autos und eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 22:45 Uhr einen in Brand stehenden hellgrauen VW ID.3 an der Goethestraße in Höhe der Hausnummer 18. Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann waren schnell vor Ort und konnten den Brand löschen. Dennoch brannte der VW vollständig aus. Zudem wurden zwei daneben geparkte VW ID.3 und eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge durch das Feuer leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen mindestens mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren zur Brandursache eingeleitet und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Goethestraße etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu dem Brand machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell