Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst mutmaßliche Auto-Aufbrecher - 2511080

Bild-Infos

Download

Velbert / Heiligenhaus (ots)

In Velbert hat die Polizei am späten Dienstagabend (18. November 2025) drei mutmaßliche Auto-Aufbrecher gefasst.

Folgendes war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 21:45 Uhr stellte eine 22-jährige Heiligenhauserin drei Männer fest, die sich unberechtigt Zugang in ihren Renault Twingo verschafft hatten, der auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Velberter Straße in Heiligenhaus geparkt war. Der Begleiter der jungen Frau sprach daraufhin das Trio an und hinderte einen der drei Männer an der Flucht - die anderen beiden entfernten sich zunächst zu Fuß. Anschließend wurde die Polizei alarmiert.

Noch bevor die Polizei am Einsatzort eintraf, kamen zwei Männer in einem dunklen Peugeot mit polnischem Kennzeichen auf den Parkplatz gefahren und dem zuvor Festgehaltenen gelang die Flucht. Gemeinsam fuhr das Trio nun in dem Peugeot davon.

Glücklicherweise konnte die Polizei im Rahmen ihrer Fahndung das Fluchtfahrzeug in Velbert antreffen und stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei den Männern in dem Fahrzeug um drei Georgier im Alter von 18, 19 und 21 Jahren handelte, die erst kürzlich wegen Fahrzeugaufbrüchen polizeilich in Erscheinung getreten waren.

Die Polizei nahm das Trio vorläufig fest und brachte es zur Wache. Derzeit wird noch geprüft, ob die drei jungen Männer, die sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhalten, einem Haftrichter beziehungsweise einer Haftrichterin vorgeführt werden. Außerdem überprüft die Polizei mögliche Zusammenhänge zu weiteren ähnlich gelagerten Delikten, die zuletzt im Kreis Mettmann registriert wurden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell