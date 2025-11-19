PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall: 16-Jähriger schwer verletzt - 2511078

Ratingen (ots)

Am späten Dienstagabend wurde ein 16-Jähriger in Ratingen bei einem Zusammenprall mit einem Auto schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 23:45 Uhr befuhr ein 49-jähriger Ratinger mit seinem Mercedes A 150 die Westtangente in Fahrtrichtung Berliner Straße. In Höhe der Hausnummer 69 kollidierte er mit einem 16-jährigen Ratinger, der aus unbekannten Gründen an dieser Stelle die Fahrbahn überquerte.

Der junge Mann wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und von den herbeigerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Verkehrsunfalls.

