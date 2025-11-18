Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat - 2511073

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus (ots)

Einer aufmerksamen Anwohnerin ist es zu verdanken, dass am Montagvormittag, 17. November 2025, vier Tatverdächtige nach einem Wohnungseinbruch in Heiligenhaus vorläufig festgenommen werden konnten. Die drei Männer mit serbischer Staatsangehörigkeit sowie eine Frau mit italienischer Staatsangehörigkeit konnten nach ihrer Flucht über die Autobahn von der Polizei in Velbert gestellt werden.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10 Uhr alarmierte eine Anwohnerin an der Ratinger Straße in Heiligenhaus die Polizei, nachdem sie eine verdächtige Person beobachtet hatte. Der Mann hatte sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus verschafft und war anschließend mit weiteren Mittätern in einem schwarzen Auto in Richtung A44 geflohen. Schnell eingetroffene Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung des Fluchtautos über die Autobahn auf und konnten es auf der Heiligenhauser Straße in Velbert stoppen.

Einer der Täter konnte zunächst zu Fuß fliehen. Weitere hinzugezogene Einsatzkräfte stellten den kriminalpolizeilich bereits einschlägig in Erscheinung getretenen 26-Jährigen auf einem Reiterhof an der Straße Nordenscheid mitsamt der von ihm mitgeführten Tatbeute.

Die Polizistinnen und Polizisten nahmen die Insassen aus dem Fluchtauto im Alter von 23, 24 und 26 Jahren vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache. Sowohl in dem Auto als auch auf dem Seitenstreifen der Autobahn, die die Tatverdächtigen zuvor befahren hatten, stellten die Einsatzkräfte weitere Tatbeute sowie Einbruchwerkzeug sicher.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden die drei Männer ohne festen Wohnsitz in Deutschland und mit serbischer Staatsangehörigkeit sowie die 24-jährige Heiligenhauserin mit italienischer Staatsangehörigkeit am heutigen Dienstag, 18. November 2025, einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell