Polizei Mettmann

POL-ME: Mercedes B-Klasse entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2511072

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Sonntag, 16. November 2025, wurde in Ratingen eine Mercedes B-Klasse entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:30 Uhr stellte eine 87-jährige Ratingerin ihre 16 Jahre alte Mercedes B-Klasse am Straßenrand an der Werdener Straße in Höhe der Hausnummer 7 ab. Gegen 16:15 Uhr bemerkte sie, dass das Auto gestohlen worden war. Sie alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Mercedes einleitete.

Wie die schwarze B-Klasse gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das Fahrzeug mit Mettmanner Kennzeichen (ME) hat einen geschätzten Wert in niedriger vierstelliger Höhe.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Werdener Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell