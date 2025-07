Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (252/2025) Hundehalter von unbekanntem Jogger bei Konflikt im Stadtwald mutmaßlich mit Messer bedroht - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Ruprechtweg

Donnerstag, 17. Juli 2025, gegen 09.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Weil er einen anderen Hundehalter am Morgen des 17. Juli mit einem Messer bedroht haben soll, hat die Polizei in Göttingen Ermittlungen gegen einen noch unbekannten, ca. 50 Jahre alten Jogger eingeleitet. Die Tat ereignete sich den ersten Ermittlungen zufolge gegen 09.10 Uhr am Ruprechtweg im Stadtwald. Der bedrohte 42-jährige Hundehalter rief die Polizei. Währenddessen entfernte sich der Tatverdächtige mit seinem Hund in unbekannte Richtung. Eine nach ihm eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Wie der 42 Jahre alte Göttinger gegenüber der Polizei angab, ging er mit seinen Münsterländer im Stadtwald spazieren. Etwa gegen 09.10 Uhr kam es im Ruprechtweg zur Begegnung mit einem unbekannten Jogger, der einen Deutsch-Drahthaar mitführte. Der Münsterländer des 42-Jährigen sei in Richtung des Läufers und dessen Drahthaar gelaufen, worauf der Jogger "abwehrend reagiert" und den Hund getreten haben soll. Als sich der Göttinger daraufhin schützend vor sein Tier stellte, habe der Unbekannte ein Taschenmesser hervorgeholt und ihm damit gedroht.

Letztlich entfernte sich der Tatverdächtige mitsamt seinem Hund in unbekannte Richtung. Zu einer weitergehenden Eskalation bzw. Auseinandersetzung kam es nicht.

Der Spaziergänger rief die Polizei, die eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Bedroher einleitete. Diese verlief ergebnislos.

Der Gesuchte wird als ca. 180 cm groß und ca. 50 Jahre alt mit grauem Haar beschrieben. Er soll mit einem schwarzen Funktionsshirt, einer schwarzer Weste und einer türkisfarbenen/blauen, kurzen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Göttinger Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden. Auch sachdienliche Hinweise zur Person des unbekannten Läufers werden unter dieser Rufnummer entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell