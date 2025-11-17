Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2511071

Bild-Infos

Download

Hilden / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 13. November 2025, beging die Fahrerin oder der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in Hilden eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen 10:30 Uhr und 19:30 Uhr wurde dabei in der Tiefgarage der Bismarckpassage ein geparkter Renault Clio an der linken, hinteren Seitentür beschädigt. Der Schaden wird vorläufig auf 500 Euro geschätzt. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag, 13. November 2025, beschädigte ein Radfahrer in Monheim am Rhein einen Skoda Roomster und entfernte sich vom Unfallort, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Gegen 19 Uhr wollte der Fahrer des Skoda den Radfahrer auf der Daimlerstraße ordnungsgemäß überholen, als dieser nach Angaben des Skodafahrers plötzlich nach links zog und mit seinem Fahrrad den rechten Außenspiegel beschädigte. Der Schaden liegt nach vorläufiger Schätzung bei 50 Euro. Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

- 40 bis 50 Jahre alt - 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß - Brille - schwarze Jacke mit Kapuze - graue Hose - schwarz-weiße Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell