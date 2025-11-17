POL-ME: Vermisste 15-Jährige wohlbehalten angetroffen - 2511070
Erkrath (ots)
Wie bereits berichtet, suchte die Polizei seit Donnerstag (13. November 2025) nach einer in Erkrath vermisst gemeldeten 15 Jahre alten Jugendlichen.
--- Aktuelle Fortschreibung ---
Mit großer Erleichterung konnte die Polizei ihre Suchmaßnahmen am Montag (17. November 2025) einstellen, nachdem das Mädchen am Mittag wohlbehalten angetroffen werden konnte.
Aus Gründen des Schutzes ihrer Persönlichkeitsrechte hat die Kreispolizeibehörde Mettmann die Löschung der ursprünglich veröffentlichten Vermisstenfahndung aus ihren Portalen veranlasst. Ferner bedankt sich die Polizei bei allen, die sich an der Suche nach der Jugendlichen beteiligt haben.
