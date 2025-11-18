Polizei Mettmann

POL-ME: Diebe stehlen Kupferkabel - Polizei bittet um Hinweise 2511074

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein drangen Unbekannte zwischen Sonntag (16. November 2025), 9 Uhr, und Montag (17. November 2025), 6 Uhr, auf das Gelände der MEGA ein. Sie entwendeten aus Garagen mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabeln. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Die unbekannten Täterinnen oder Täter beschädigten am Unternehmenssitz an der Rheinpromenade einen Zaun, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend hebelten sie das Rolltor einer Garage auf. Von mehreren in den Räumlichkeiten gelagerten Kabeltrommeln entfernten sie dann die Kabel mit einer Gesamtlänge von circa 5.400 Metern. Der Schaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und geht aufgrund der Größe und Schwere der Kabeltrommeln von mehreren Täterinnen oder Tätern aus.

Sie fragt zudem:

Wer hat im genannten Zeitraum an der Rheinpromenade Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell