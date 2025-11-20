Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Bürogebäude - Polizei fasst Tatverdächtige - 2511084

Ratingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 20. November 2025, stellten in Ratingen Einsatzkräfte der Polizei noch am Tatort drei mutmaßliche Einbrecher, die in ein Bürogebäude eingedrungen waren. Die Polizei nahm das Trio vorläufig fest und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1:20 Uhr verschafften sich drei Personen gewaltsam Zugang in ein Bürogebäude an der Harkortstraße, wobei sie den Alarm auslösten, welcher bei einem der Mieter auflief. Dieser konnte über die Videoüberwachung feststellen, dass gleich mehrere Täterinnen und Täter in der zweiten Etage des Gebäudes Büro- und Lagerräume betreten hatten und dort gerade dabei waren, diverse Gegenstände zu entwenden.

Folgerichtig alarmierte der Zeuge die Polizei, die schnell vor Ort war und bei ihrer Ankunft auf einen Mann und eine Frau traf, die soeben aus einem Seiteneingang fliehen wollten. Die Polizei nahm das Duo daraufhin in Gewahrsam. Bei den beiden handelte es sich um einen 33-jährigen Deutschen aus Ratingen und eine 38-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz. Bei der anschließenden weiteren Durchsuchung des Gebäudes mit Hilfe eines Diensthundes konnte die Polizei einen weiteren Tatverdächtigen, einen 45-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz, im Keller stellen. Er wurde bei dem Versuch zu fliehen vom Diensthund gestellt und leicht verletzt.

Bei dem Trio konnten die Tatbeute sowie Einbruchswerkzeuge sichergestellt werden. Der verletzte 45-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und anschließend - so wie seine Komplizin und sein Komplize - zur Polizeiwache gebracht. Derzeit wird noch geprüft, ob die drei Tatverdächtigen, die alle bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind, einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen sie wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell