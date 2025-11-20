Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei informiert am "STREIFENwagen" - 2511082

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker:

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Polizistinnen und Polizisten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

In der nächsten Woche macht der "STREIFENwagen" Station in Ratingen:

Am Donnerstag, 27. November 2025, steht Polizeihauptkommissar Thomas Stefen mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Bezirksdienst mit dem auffälligen Infomobil in der Zeit von 11 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Ratingen.

Bürgerinnen und Bürger können dann am "STREIFENwagen" mit den Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeitern des Ratinger Ordnungsamts ins Gespräch kommen. Die Profis von Polizei und Stadt möchten in der Vorweihnachtszeit vor allem über Taschendiebstähle aufklären und praktische Tipps zu deren Verhinderung geben. Auch für alle allgemeinen Fragen rund um das Thema Sicherheit stehen sie dann gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell