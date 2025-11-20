Polizei Mettmann

POL-ME: Range Rover gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2511086

Heiligenhaus (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 20. November 2025, wurde in Heiligenhaus ein Land Rover, Modell Range Rover, entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Mittwochabend stellte eine 60-jährige Heiligenhauserin gegen 22 Uhr ihren rund ein Jahr alten Range Rover an der Rembrandtstraße ab. Am Donnerstagmorgen bemerkte sie gegen 8:40 Uhr, dass das Auto gestohlen worden war. Sie alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem SUV einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Wie der schwarze, mit roten Sitzen ausgestattete Range Rover gestohlen werden konnte, ermittelt die Kriminalpolizei. Das Auto hat ein Mettmanner Kennzeichen (ME).

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Rembrandtstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 9312-6150 jederzeit entgegen.

