POL-ME: Auto von Zug erfasst: Glück im Unglück für Unfallbeteiligte - Velbert - 2511085

In Velbert ist am Donnerstag (20. November 2025) eine 78 Jahre alte Velberterin mit ihrem Auto beim Überqueren eines Bahnübergangs von einem Zug erfasst worden. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen geschehen:

Gegen 10:55 Uhr war die Velberterin mit ihrem Skoda von Velbert über die Bernsaustraße in Richtung Neviges unterwegs. Als sie den dortigen Bahnübergang mit ihrem Auto überquerte, stellte sie eigenen Angaben zu Folge fest, dass sich die Schranken schlossen. Daraufhin soll die Frau ihren Wagen auf den Gleisen gestoppt und den Rückwärtsgang eingelegt haben - in der Absicht, so den Bahnübergang wieder zu verlassen.

Der Lokführer der nun heranfahrenden S9 leitete eine Notbremsung ein, konnte aber nicht verhindern, dass der mit insgesamt rund 60 Personen besetzte Zug mit der Front des Autos kollidierte.

Die Unfallbeteiligten hatten augenscheinlich mehrere Schutzengel: So wurden weder die Autofahrerin, noch Insassinnen oder Insassen aus dem Zug bei dem Unfall verletzt. Alarmierte Rettungskräfte der Velberter Feuerwehr brachten die 78-Jährige dennoch vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Das bei dem Unfall erheblich beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Die Bahn konnte ihre Fahrt unterdessen bis zum nächsten Bahnhof fortsetzen. Ab dort erfolgte der Weitertransport der Fahrgäste durch einen kurzfristig eingesetzten Schienenersatzverkehr, ehe die an der Front beschädigte Lok zur Reparatur nach Wuppertal überführt wurde.

Nach Abschluss aller Maßnahmen konnte der Verkehr an dem Bahnübergang gegen 12:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar und Gegenstand der eingeleiteten Unfallermittlungen.

