Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall an der B 37, PM Nr. 3

Heidelberg (ots)

Am Mittwoch befuhr ein 74-Jähriger mit einem Peugeot die B 37 in Fahrtrichtung Mannheim. Nach aktuellem Ermittlungsstand verlor der Mann gegen 10:40 Uhr aufgrund eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein und so die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen kam der Peugeot nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und prallte ungebremst gegen die Leitplanke der Auffahrt von Heidelberg/Wieblingen zur B 37. Durch die heftige Kollision verletzte sich der 74-Jährige. Wie schwer die Verletzungen sind, ist bislang unklar. Eine Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Durch den Verkehrsunfall wurde die Leitplanke stark beschädigt und es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden am Auto. Der Gesamtschaden wird auf 37.000 Euro geschätzt. Die Abfahrt bzw. die Auffahrt musste zeitweise gesperrt werden. Die Strecken konnte gegen 12:40 Uhr wieder freigegeben werden.

