Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/B38: Technischer Defekt einer Straßenbahn führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen, PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Die bereits berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6157405) Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund eines technischen Defekts einer Straßenbahn haben sich zwischenzeitlich aufgelöst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

