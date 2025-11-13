POL-MA: Mannheim/B38: Technischer Defekt einer Straßenbahn führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen, PM Nr. 2
Mannheim (ots)
Die bereits berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6157405) Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund eines technischen Defekts einer Straßenbahn haben sich zwischenzeitlich aufgelöst.
