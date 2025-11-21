Polizei Mettmann

POL-ME: 13-Jähriger aus Augustdorf weiterhin vermisst - 2511089

Kreis Lippe/Augustdorf/Lage/Velbert (ots)

Wie bereits in einer Pressemitteilung der Polizei aus dem Kreis Lippe am 14. November 2025 mitgeteilt (siehe unsere Pressemitteilung unter folgendem Link https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6158826), wird sei dem 13. November 2025, ein 13-Jähriger aus Augustdorf vermisst.

Da der Jugendliche bisher nicht gefunden werden konnte und aufgrund des jungen Alters eine Eigengefährdung des 13-Jährigen nicht länger ausgeschlossen werden kann, möchte die Polizei erneut auf die Suche nach dem Vermissten aufmerksam machen. Der 13-Jährige hält sich normalerweise überwiegend im Bereich Lage auf, hat jedoch auch Bezüge nach Velbert.

"Die Polizei bittet Medien und Bevölkerung weiterhin um Unterstützung bei der Suche nach ihm. Ein Foto und eine Beschreibung des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/186312.

Wer Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder auch bei jeder anderen Polizeidienststelle unter 110."

