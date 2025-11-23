Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Motorräder aus Garage gestohlen - 2511092

Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Freitag, 21. November 2025, entwendeten Unbekannte gleich zwei Motorräder aus einer Garage in Monheim am Rhein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Die Besitzer einer KTM SXF 450 sowie eines Motorrades der Marke GAS EC 300 hatten ihre aktuell nicht angemeldeten Fahrzeuge in einer Garage auf einem Garagenhof am Igelweg geparkt. Zuletzt hatten sie sie am Donnerstagnachmittag gesehen.

Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, stellten sie fest, dass das Garagentor gewaltsam geöffnet und die in der Garage abgestellten Motorräder gestohlen worden waren. Sie alarmierten folgerichtig die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete und die Motorräder zur internationalen Fahndung ausschrieb. Der Wert der Motorräder wird jeweils auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum am Igelweg verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein unter 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.

