Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnwagen gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - 2511091

Ratingen (ots)

In der Zeit vom 30. September 2025 bis zum 21. November 2025, wurde ein Wohnwagen der Marke "LMC" in Ratingen-Ost gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Der Halter eines "LMC 520" hatte seinen Wohnwagen bereits seit Wochen auf einem Seitenstreifen der Former Straße in Höhe der Einmündung zur Mettmanner Straße abgestellt. Zuletzt hatte er das acht Jahre alte Fahrzeug am 30. September 2025 gesehen. Am Freitag, 21. November 2025, gegen 20:30 Uhr, stellte er den Diebstahl seines Wohnwagens fest und alarmierte die Polizei.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Wohnwagen, mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME), zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Der Wert des Anhängers wird auf einen geringen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum an der Former Straße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

