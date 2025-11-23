Polizei Mettmann

POL-ME: 22-Jähriger bei Alleinunfall mit hohem Sachschaden leicht verletzt - 2511094

Wülfrath (ots)

Am späten Samstagabend, 22. November 2025, wurde ein 22-jähriger Mann aus Gladbeck bei einem Alleinunfall mit seinem Mercedes Benz auf einer Landstraße in Wülfrath leicht verletzt. An dem Auto sowie an der Leitplanke und auf der Fahrbahn entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22:30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes Benz C230 die Wülfrather Straße aus Richtung Velbert-Tönisheide kommend. Nach ersten Erkenntnissen verunfallte er aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 176, wobei wenigstens ein Reifen erheblich beschädigt wurde.

Der Gladbecker setzte seine Fahrt in Richtung Wülfrath fort und überholte auf der Nevigeser Straße ein vorausfahrendes Auto laut Zeugenangaben mit stark überhöhter Geschwindigkeit. In einer sich anschließenden Rechtskurve, unmittelbar vor dem Kreisverkehr zur Wilhelmstraße, verlor der Fahrer erneut die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Leitplanke. Stark verunfallt kam der Mercedes Benz auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand.

Zufällig anwesende Zeuginnen und Zeugen alarmierten die Polizei sowie die Feuerwehr.

Der leicht verletzte 22-Jährige wurde vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem jungen Mann an. Zudem stellten sie seinen Führerschein sicher.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Nevigeser Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der nicht mehr fahrbereite Mercedes Benz wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat das Unfallgeschehen auf der Wülfrather Straße beobachtet oder kann sonstige Angaben zu der Fahrweise des 22-Jährigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

