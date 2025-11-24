Polizei Mettmann

POL-ME: Flucht vor der Polizei: Unfallverursacher ohne Führerschein - 2511096

Langenfeld (ots)

Am Sonntagmorgen, 23. November 2025, verlor der Fahrer eines Mercedes CLA in Langenfeld auf der Flucht vor der Polizei die Kontrolle über das Auto - es kam zu einem Alleinunfall am Kreisverkehr Hardt / Arnold-Höveler Straße.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Der 20-Jährige aus Monheim am Rhein hatte sich zuvor einer Kontrolle der Polizei an der Königsallee in Düsseldorf entzogen und war vor den nacheilenden Einsatzkräften mit dem Mercedes CLA durch die Innenstadt geflohen. Dabei missachtete er mindestens eine rote Ampel. Zudem fuhr er mit zum Teil stark überhöhter Geschwindigkeit grob verkehrswidrig entgegen der Fahrtrichtung durch mehrere Einbahnstraßen. Anschließend flüchtete der Monheimer weiter über die Autobahnen A46 und A3 in Richtung Leverkusen.

Gegen 6:30 Uhr verließ er an der Ausfahrt Solingen die A3 und fuhr in Langenfeld mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Straße Hardt in Fahrtrichtung Solinger Straße. Im Kreisverkehr Hardt / Arnold-Höveler-Straße überfuhr er aufgrund seiner Geschwindigkeit die Mittelinsel, beschädigte dabei unter anderem zwei Felgen an dem Mercedes und kam schließlich auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der Monheimer mit deutscher und tunesischer Staatsangehörigkeit blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Die Schadenshöhe am Mercedes liegt bei geschätzten 20.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme konnte der Mercedesfahrer den Polizistinnen und Polizisten keinen Führerschein vorweisen. Gegen ihn wird nun wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Das nicht auf ihn zugelassene Auto wurde beschlagnahmt.

Die Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Monheimers tätigen können, sich mit der Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, in Verbindung zu setzen.

