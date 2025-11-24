Polizei Mettmann

POL-ME: Peugeot 3008 gestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - 2511097

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag, 21. November 2025, bis Samstagnachmittag, 22. November 2025, wurde ein Peugeot 3008 in Ratingen-Tiefenbroich entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Die Halterin eines sechs Jahre alten, grauen Peugeot 3008 hatte ihr Auto am Freitagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz an der Straße Am Söttgen verschlossen abgestellt. Am nächsten Tag stellte sie gegen 17 Uhr den Diebstahl fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und schrieben den Peugeot mit einer Städtekennung für den Kreis Mettmann (ME) zur internationalen Fahndung aus. Der Wert des Kompakt-SUV wird auf einen geringen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat im genannten Zeitraum an der Straße Am Söttgen verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell