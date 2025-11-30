PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauschter E-Scooter-Fahrer unterwegs

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein 29-Jähriger wurde gestern Mittag, gegen 12.30 Uhr, mit seinem E-Scooter in der Müllerstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem 29-Jährigen untersagt. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 09:15

    LPI-GTH: Streiterei in Arbeiterunterkunft artet in Schlägerei aus

    Arnstadt (ots) - Zu einer handfesten Schlägerei artete ein Streit unter mehreren slovakischen Arbeitern aus, welche sich zuvor in Ihrer Unterkunft in der Marlittstraße betrunken hatten. Samstagnacht, kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei alarmiert, da sich die Bewohner lautstark stritten, später schlugen, Möbel zu Bruch gingen und letztlich 3 Männer mit ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 02:17

    LPI-GTH: Betrunken am Steuer

    Friedrichroda / LK Gotha (ots) - Ein 40jähriger VW-Fahrer wurde am Sonntagfrüh gegen 01:00 Uhr in Friedrichroda einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten stellten im Zuge der Überprüfung der Fahrtauglichkeit fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein sich anschließender Test bestätigte die Wahrnehmung. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,14 Promille an. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 02:15

    LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs

    Ohrdruf / LK Gotha (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha in Ohrdruf einen Transporter aus Beckum anhalten, dessen Fahrer, ein 27jähriger rumänischer Mitbürger, seinen Führerschein im Zuge eines längerfristigen Fahrverbotes in seinem Heimatland abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine entsprechende Anzeige gegen den jungen Mann erstattet. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren