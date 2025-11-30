LPI-GTH: Berauschter E-Scooter-Fahrer unterwegs
Eisenach (Wartburgkreis) (ots)
Ein 29-Jähriger wurde gestern Mittag, gegen 12.30 Uhr, mit seinem E-Scooter in der Müllerstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem 29-Jährigen untersagt. (mwi)
