Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Autofahrer in Altenbüren mit Betäubungsmitteln und verbotenem Messer aufgefallen

Brilon (ots)

Am 09.12.2025 um 13:20 Uhr fiel Beamten der Polizeiwache Brilon ein Auto auf, dessen Kfz-Kennzeichen nur noch schlecht lesbar war. Das Auto wurde in Altenbüren angehalten und kontrolliert. Dabei fiel den Beamten unmittelbar ein Butterflymesser auf, das in der Mittelkonsole lag. An dem Messer waren weiße Anhaftungen erkennbar. Im Fahrzeug des 27-jährigen Deutschen fanden die Beamten ein verschreibungspflichtiges Opioid und kleine Transportdosen mit weißen Anhaftungen. Der Autofahrer räumte ein, dass es sich bei den Rückständen um Amphetamine handelte. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell