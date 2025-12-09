PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche in Brilon

Brilon (ots)

Versuchter Einbruch in ein Bistro

Im Zeitraum vom 06.12.2025 um 15:30 Uhr bis zum 08.12.2025 um 10:00 Uhr kam es an einem Bistro in der Keffelker Straße in Brilon zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Eingangstür Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Sie scheiterten jedoch und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einbruch in ein Blumengeschäft

Am frühen Morgen des 08.12.2025 kam es im Zeitraum von 04:55- 05:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft in der Derkere Straße in Brilon. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über den Eingangsbereich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der oder die Täter hinterließen Einbruchswerkzeug am Tatort, welches sichergestellt wurde. Sie flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Einbruch in einen Baucontainer

Im Zeitraum vom 07.12.2025 um 20:00 Uhr bis zum 08.12.2025 um 09:10 Uhr kam es in der Gernandstraße in Brilon zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über die Zugangstür gewaltsam Zutritt zu dem Container. Der oder die Täter durchwühlten Schubladen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise auf Diebesgut vor.

Einbruch in Gaststätte in Brilon

Im Zeitraum vom 07.12.2025 um 04:30 Uhr bis zum 08.12.2025 um 14:25 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Strackestraße in Brilon zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich Zutritt zu dem Lokal zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch. Sie flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort.

Zu allen Sachverhalten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

