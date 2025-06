Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbrüche in Wuppertal, Remscheid und Solingen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Nacht vom 02.06.2025 zum 03.06.2025 brachen bislang Unbekannte in die Räume eines Restaurants an der Mondstraße ein. Gestohlen wurden ein Schlüssel und eine Tasche mit Bekleidung. An der Weststraße kam es zum Einbruch in einen Kiosk. Der oder die Täter stahlen mehrere Packungen Zigaretten und Spirituosen. Tatzeit war der 04.06.2025 um 01:20 Uhr. Eine Zeugin beobachtete die Tat. Die Fahndung führte bisher nicht zur Ergreifung der Täter. Remscheid - Zwischen dem 31.05.2025 (16:00) Uhr und dem 04.06.2025 (06:00 Uhr) brachen Straftäter Firmenräume an der Kippdorfstraße auf. Die Diebe stahlen hochwertige Werkzeuge. Am Markt gelangten Einbrecher am 04.06.2025 im Zeitraum von 02:07 Uhr und 03:15 Uhr in die Geschäfts- und Lagerräume eines Kiosks. Sie stahlen Tabakwaren und E-Zigaretten im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Solingen - An der Neuenhofer Straße gelangten Straftäter in die leerstehenden Wohnräume eines Hauses und dursuchten es. Gestohlen wurden Wertgegenstände. Die Tat ereignete sich zwischen dem 03.06.2025 (08:30 Uhr) und dem 04.06.2025 (07:15 Uhr). Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten.

