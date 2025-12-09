PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei Am Markt in Brilon

Brilon (ots)

Am 08.12.2025 gegen 20:10 Uhr kam es vor einem Lokal in der Straße Am Markt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei seien Reizgas und ein sogenannter Kubotan eingesetzt worden. Nach Angaben der Geschädigten seien fünf bislang unbekannte Männer vor dem Lokal erschienen. Der Inhaber des Lokals wollte mit den fünf Männern sprechen. Plötzlich sei er mit Reizgas besprüht worden. Dem Inhaber sei ein Freund zu Hilfe gekommen. Dieser erhielt einen Schlag an den Kopf. Der 31-jährige Iraker wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Durch das vermeintliche Reizgas in der Luft meldeten zwei weitere Personen Reizungen im Gesicht. Der 27-jährige Inhaber des Lokals wurde ebenfalls leicht verletzt.

Die eingesetzten Beamten fanden in der Nähe ein Reizstoff-Sprühgerät und einen sogenannten Kubotan, der der Tat zugeordnet wird. Ein Kubotan ist eine Nahkampf-Schlag-Waffe, die auch als Druckverstärker eingesetzt werden kann.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:24

    POL-HSK: Einbrecher verlieren Diebesgut während der Tat.

    Arnsberg (ots) - Am 14.11.2025 kam es in Alt-Arnsberg zu zwei Einbrüchen in Gartenlauben. Näheres ist folgender Pressemitteilung zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6160001 Während der Tat verloren die Einbrecher Diebesgut am Tatort. Dieses kann bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Weiterhin ist unklar, ob es gegebenenfalls weitere Tatorte gibt, welche der Polizei bislang nicht bekannt ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:36

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sundern

    Sundern (ots) - Frontalzusammenstoß zweier Autos. Am Freitag, den 05.12.2025, um 07:25 Uhr, kam es in der Straße In der Flamke (L685) in Sundern zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 26-jähriger Mann aus Arnsberg befuhr zum Unfallzeitpunkt die L685 aus Arnsberg kommend in Fahrtrichtung Sundern. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in den Gegenverkehr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einer ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 08:33

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung an einem Skilift in Winterberg

    Winterberg (ots) - Streit zwischen Skifahrer und dem Betreiber eines Skiliftes eskaliert. An der Talstation eines Skiliftes in Winterberg kam es am 06.12.2025 um 16:35 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 60-jähriger Skiliftmitarbeiter aus Winterberg und ein 41-jähriger Skifahrer aus Coesfeld gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten. Vermeintlicher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren