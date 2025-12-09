Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei Am Markt in Brilon

Brilon (ots)

Am 08.12.2025 gegen 20:10 Uhr kam es vor einem Lokal in der Straße Am Markt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei seien Reizgas und ein sogenannter Kubotan eingesetzt worden. Nach Angaben der Geschädigten seien fünf bislang unbekannte Männer vor dem Lokal erschienen. Der Inhaber des Lokals wollte mit den fünf Männern sprechen. Plötzlich sei er mit Reizgas besprüht worden. Dem Inhaber sei ein Freund zu Hilfe gekommen. Dieser erhielt einen Schlag an den Kopf. Der 31-jährige Iraker wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Durch das vermeintliche Reizgas in der Luft meldeten zwei weitere Personen Reizungen im Gesicht. Der 27-jährige Inhaber des Lokals wurde ebenfalls leicht verletzt.

Die eingesetzten Beamten fanden in der Nähe ein Reizstoff-Sprühgerät und einen sogenannten Kubotan, der der Tat zugeordnet wird. Ein Kubotan ist eine Nahkampf-Schlag-Waffe, die auch als Druckverstärker eingesetzt werden kann.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell