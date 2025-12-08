Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrecher verlieren Diebesgut während der Tat.

Arnsberg (ots)

Am 14.11.2025 kam es in Alt-Arnsberg zu zwei Einbrüchen in Gartenlauben. Näheres ist folgender Pressemitteilung zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/6160001

Während der Tat verloren die Einbrecher Diebesgut am Tatort. Dieses kann bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Weiterhin ist unklar, ob es gegebenenfalls weitere Tatorte gibt, welche der Polizei bislang nicht bekannt sind. Hier kommen nicht nur Einbrüche, sondern bspw. auch Diebstähle aus unverschlossenen Gartenlauben oder ähnlichem in Betracht. Aus diesen Gründen bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Die durch die Polizei sichergestellten Gegenstände sind folgende:

- Laser-Wasserwaage

- Zwei kabelgebundene Mikrofone

- Akkuschrauber ohne Akku

- Elektrische Gartenschere inklusive Ladestation

- Vier Kabel

- Feinbohrschleifer

- Lötwerkzeug sowie ein Transformator

- Ladegerät für einen kleinen Akkuschrauber

- Elektrische Heißklebepistole mit Kabel

- Buch mit einer Witze-Sammlung

- Viermal 0,33 Liter Bierflaschen, Colaflasche, Vodka-Flasche

- Scheibenreiniger, Lufterfrischer

Sollte Sie die genannten Gegenstände vermissen oder gegebenenfalls dem rechtmäßigen Eigentümer zuordnen können, bitten wir Sie, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell