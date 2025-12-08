Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung an einem Skilift in Winterberg

Winterberg (ots)

Streit zwischen Skifahrer und dem Betreiber eines Skiliftes eskaliert.

An der Talstation eines Skiliftes in Winterberg kam es am 06.12.2025 um 16:35 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 60-jähriger Skiliftmitarbeiter aus Winterberg und ein 41-jähriger Skifahrer aus Coesfeld gerieten zunächst in verbale Streitigkeiten. Vermeintlicher Ursprung der Streitigkeiten war der Umstand, dass der 41-jährige Mann den Skilift benutzen wollte - der Zugang jedoch nicht mehr möglich war, da die einzelnen Sessel bereits eingefahren wurden. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug der 41-Jährige aus Coesfeld dem 60-jährigen Winterberger anschließend zweimal mit der Faust in das Gesicht. Der Winterberger verletzte den Coesfelder mit einer Schneeschaufel leicht. Welcher der beiden Beteiligten zuerst körperliche Gewalt anwendete, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

